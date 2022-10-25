Fenerbahçe zirvede
25/10/2022
UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabı ligler ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçın sonuçlarına göre en formda takımları açıkladı. Temsilcimiz Fenerbahçe zirvede yer aldı.
Oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, ortaya koduğu bu performansla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekipler arasında zirvede yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle;
Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca
Fenerbahçe 5 - 4 Fatih Karagümrük
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Medipol Başakşehir