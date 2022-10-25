UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabı ligler ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçın sonuçlarına göre en formda takımları açıkladı. Temsilcimiz Fenerbahçe zirvede yer aldı.

Oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, ortaya koduğu bu performansla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekipler arasında zirvede yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle;

Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca

Fenerbahçe 5 - 4 Fatih Karagümrük

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Medipol Başakşehir

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25/10/2022 21:31