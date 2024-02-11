Fenerbahçe zirveyi kaptırdı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ligdeki liderlik mücadelesinde geriye düştü.

Ülker Stadı'nda hakem Çağdaş Altay’ın yönettiği karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlandı.

Alanyaspor’un gollerini 12 ve 63. dakikalarında Loide Augusto atarken, Fenerbahçe’nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko öne geçiren kaydetti.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 25 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aldığı bu beraberlikle puanını 64’e yükselten Fenerbahçe, ligdeki liderliğini Galatasaray’a kaptırmış oldu.

Alanyaspor ise bu beraberlikle 28 puanla 14. sıraya yükseldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı, Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti. Bu sezon kaybettiği 11 puanın 9’unu sahasında yaşadı.

Dusan Tadic, 12. golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, ligde 8. golüne ulaşırken, bu sezon 12. kez gol sevinci yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 4 gol kaydetti.

Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırdı

Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig’de gol sayısını 17’e çıkarırken, bu sezonki 21. golüne ulaştı.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan deneyimli oyuncu, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında sessiz kalmıştı.