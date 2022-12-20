Fenerbahçe zorlanmadan turladı
20/12/2022
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.
Mücadele, 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada King, 34 ve 54. dakikalarda Batshuayi kaydetti.
İstanbulspor'un tek golü 90+3. dakikada Topalli'den geldi.
Tek maç usulü oynanan turda rakibini mağlup eden Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.
İstanbulspor ise kupaya veda etti.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 85 Zajc), Gustavo Henrique, Szlai, Ferdi Kadıoğlu, Aroa, Crespo (Dk. 59 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Rossi), Emre Mor (Dk. 46 Lincoln Henrique), King (Dk. 69 Valencia), Batshuayi
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 68 Duhan Aksu), Mehmet Yeşil, Mehremic (Dk. 68 Mehremic), Ali Yaşar (Dk. 68 Duhaney), Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Cajic), Melih Kabasakal, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Guri)
Goller: Dk. 30 King, Dk. 34, Dk. 54 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Topalli (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Melih Kabasakal, Dk. 73 Rroca, Dk. 82 Okan Erdoğan (İstanbulspor)