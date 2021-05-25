Fenerbahçe'de 13 yolcu

Fenerbahçe'nin yeni sezonda 13 futbolcunun biletini kesmeyi planladığı öğrenildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in aktardığına göre iskelet kadroda kalede Altay, savunmada Szalai, orta alanda Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Ozan, forvet hattında da Valencia direkt ilk 11'in içinde yer alacak isimler olarak öne çıkıyor. İlk 11'de 7 ismin yeri garanti olacak.

Sarı-lacivertliler, kadroda yer alan 13 futbolcuyla da yollarını ayırıp kalabalık kadroyu azaltacak ve gereken takviyeleri yapacak.

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25/05/2021 16:58