Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden: Konyaspor Başkanı Korkmaz transferleri açıkladı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir ile Melih Bostan, Konyaspor'un yolunu tuttu. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.

"UMUT NAYİR KAMPA KATILDI"

Radyospor'a konuşan Ömer Korkmaz, "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Korkmaz ayrıca, "Umut ile 2 yıllık, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bonservis bedeliyle ilgili resmi açıklamamız olacak. Ancak Umut için telafuz edilen rakamların çok altında bir ücretle iki transferi bitirdik. Melih de Fenerbahçe'nin öncelikli satın alma opsiyonu var." ifadelerini kullandı.