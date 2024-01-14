Fenerbahçe'de 4 futbolcu için ayrılık zamanı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de son transferlerle birlikte yabancı sayısı 18'e çıkarken, Sarı-Lacivertlilerin en az 4 futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre bu bağlamda Fenerbahçe'nin vedalaşmayı planladığı 5 aday var.

Haberde listenin ilk sırasında Lincoln'ün olduğu öne sürüldü.

Uzun süreli saktalığını atlatan Lincoln, Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilmişti.

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan bir diğer isim ise Miha Zajc.

Deneyimli futbolcu bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'nin vedalaşmayı planladığı futbolculardan biri de Miguel Crespo.

Krunic'in transferi sonrası forma şansı azalacak olan Crespo da iyi bir bonservis getirmesi durumunda takımdan ayrılması düşünülen isimler arasında.

Sarı-Lacivertlilerin yollarını ayırmayı hedeflediği bir diğer futbolcu Ryan Kent

2023-24 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, düzenli forma şansı bulamadı.

Öte yandan sakatlığı süren Luan Peres'in de sözleşmesinin dondurulmasının beklendiği haber detayında yer aldı.