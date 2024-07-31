Fenerbahçe'de 4 isim yolcu: Mourinho açıklamıştı

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31/07/2024

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Fenerbahçe'de 4 isim yolcu: Mourinho açıklamıştı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun "Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu" sözlerinin üzerine gözden çıkarılan isimler netleşti. Fenerbahçe, Mourinho'nun talebi doğrultusunda ilk bağlamda 4 yabancı futbolcuyla vedalaşmanın hesaplarını yapıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho konuyla ilgili Lugano maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında "Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı ama işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız." ifadelerini kullanmıştı.

"Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istmeiyorum. 2 opsiyon yeterli. Oyuncular forma giyeceğini bilmeli" diyen Jose Mourinho, ilk bağlamda 4 yabancı futbolcuyu gözden çıkardı.

Portekizli teknik adamın yeni sezon planları arasında yer almayan oyuncular şöyle:

Luan Peres

Joao Pedro

Miha Zajc

Miguel Crespo

31/07/2024 14:47
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