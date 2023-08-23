Fenerbahçe'de 4 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, 4 yılın arından ilk kez kaleyi yabancı file bekçisine emanet etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de son olarak Carlos Kameni görev almıştı.

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23/08/2023

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Fenerbahçe'de 4 yıl sonra bir ilk

Uzun yıllardır kalesini yerli file bekçilerine teslim eden Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda bu alışkanlığının dışına çıkıyor.


Dominik Livakovic transferinde sona gelen Fenerbahçe'nin kalesini 4 yılın ardından yabancı eldiven korumaya hazırlanıyor.

SON YABANCI KALECI KAMENI İDİ


Fenerbahçe'de görev alan son yabancı file bekçisi Carlos Kameni olmuştu.

2017-18 sezonu başında Malaga'dan transfer edilen Kamerunlu file bekçisi, 28 Ağustos 2019 tarihinde Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Dominik Livakovic'in bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

23/08/2023 14:44
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TAGS: Carlos Kameni, Fenerbahçe
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