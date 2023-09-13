Fenerbahçe'de '6 numara' beklentisi

Yaz transfer döneminin bitmesine az bir süre kala takımlar son takviyelerini yapıyor.

Bu sezon Tadic, Dzeko, Cengiz Ünder, Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer yapılması beklenen son bölge ise ''6 numara''.

Transfer sürecinde bir çok oyuncu ile adı anılan sarı lacivertlilerde bu bölgeye yapılacak transferin 15 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Becao, Omar Fayed, Alexander Djiku, Fred ve Ryan Kent gibi isimleri kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda TRT SPOR'a yaptığı açıklamada sağlam bir 6 numara transfer etmek istediklerini dile getirmişti. Başkan Koç, ''Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var.'' demişti.

Teknik direktör İsmail Kartal ise ligin 4. haftasında 1-0 kazandıkları Ankaragücü maçı sonrası açıklamasında ''6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli. Bakalım göreceğiz." sözlerini söylemişti.

Yaz transfer dönemi 15 Eylül Cuma günü sona erecek.