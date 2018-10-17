Fenerbahçe’de antrenörlerin talebine sıra gelmedi

Sercan HAMZAOĞLU / sözcü

Sarı-lacivertli kulüpte dün yapılan yönetim kurulu toplantında gündem maddelerinin çok olması sebebiyle antrenörlerin talebinin görüşülmediği öğrenildi.

Yönetimin önünde çok daha önemli maddelerin olduğu ve antrenörlerin talebine sıra gelmediği belirtildi.

Başkan Ali Koç'un antrenörlerin randevu teklifini henüz reddetmediği ve yapılacak fikir alışverişleri sonucunda bu 3 isme olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olacağı aktarıldı.

Semih Özsoy ve Comolli'yle görüşecek

Başkan Ali Koç, futboldan takımından sorunlu isimler Başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Comolli'yle bu konu hakkında bir görüşme yapacak.

Aldığı kararın sonuna kadar arkasında duran Koç, yinede demokratik bir yönetim gereği antrenörleri dinleyebileceği belirtildi.

Koç, birkaç gün içince Özsoy ve Comolli'yle görüştükten sonra antrenörlere olumlu ya da olumsuz bir haber göndertecek.