Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım kararı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi sonrası yönetim kurulu ile toplantı yaptı ve Aziz Yıldırım için karar aldığı iddia edildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği ve rakibinin 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe taraftarları başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçe taraftarları ayrıca Portekizli teknik adamı eleştiri yağmuruna tuttu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından başkan Ali Koç ve kurmayları olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda olağanüstü kongre kararı konuşulurken başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım için flaş bir karar aldığı öğrenildi.

Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı alınan 4-2’lik yenilgi sonrası Fenerbahçe’de büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada özellikle Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa tepkileri günden güne artıyor.

Başkan Ali Koç’a yönelik istifa sesleri ilk kez bu kadar yükseldi. Beşiktaş maçında tribünlerde ve sosyal medyada taraftarların sarı-lacivertli yönetime karşı yoğun eleştirileri bulunuyor.

Başkan Ali Koç ve yönetimin de gelen bu tepkilerle beraber artık kongre konusunu gündeme aldığı öğrenildi. Henüz nihai bir karar verilmese de sezon sonu olağanüstü genel kurula gidilme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Mevcut başkan Ali Koç’un aday olup olmayacağı ise ortaya çıkacak adaylara göre şekilleneceği öğrenildi.

Milliyet yazarlarından Attila Gökçe, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Ali Koç ve yönetim kurulunun yaptığı toplantının detaylarını kaleme aldı. Gökçe yazısında başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım için aldığı kararı da yazdı.

Attila Gökçe'nin yazısından o kısım: "Beşiktaş (2-4) yenilgisinden sonra üç saatlik değerlendirme ve tartışma toplantısında “olağanüstü kongre” de konuşuluyor. Anlatıldığına göre Başkan Ali Koç, görevi bırakabileceğini, ancak eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığı halinde kendisinin de aday olacağını söylüyor."

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05/04/2023 13:09