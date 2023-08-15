Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, Willian Arao'ya veda etmeye hazırlanıyor.



Teknik heyetin planları içerisinde yer almayan Brezilyalı orta saha için Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti. Arao ile Arabistan ve Brezilya ekipleri de ilgileniyor.



Ancak 31 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak bakıyor.



Willian Arao, Jorge Jesus döneminde 3 milyon Euro bedelle Transfer edilmişti.



Arao, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yle de yollarını ayırmayı planlıyor.

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