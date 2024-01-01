Fenerbahçe'de bir ayrılık talebi daha: 4 futbolcu topun ağzında

Sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Ocak ayında stoper ve orta sahaya takviye düşünen Sarı-Lacivertliler bir yandan da ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu ile ayrılık hesapları yapıldığı vurgulandı.

Ryan Kent'in ayrılık isteğini yönetime ilettiği öne sürülürken, DHA'nın haberine göre Michy Batshuayi de Sarı-Lacivertli idarecilere aynı taleple gitti.

Haberde Michy Batshuayi'nin EURO 2024'te forma giyme hedefinden bahsedilirken, tecrübeli forvetin iyi bir teklif alması halinde ayrılmak istediğini yönetime ilettiği aktarıldı.

14 yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan diğer isimler ise şöyle:

Ryan Kent

Miha Zajc

Lincoln Henrique