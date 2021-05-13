Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı

Ligde geçen haftaya yüksek form grafiği ile giren ama liderliğe yükselme şansını değerlendiremeyen Fenerbahçe adeta dağıldı.

Eğer son hafta bir mucize gerçekleşmezse, tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluktan uzak kalacak olanFenerbahçe’de Sivas yenilgisinin travması sürüyor. Taraftar, futbolda beklenen başarıyı gösteremeyen Ali Koç ve yönetimine tepkili.

Fenerbahçe’de 2018 yılında dönemin başkanı Aziz Yıldırım’ın yerine, büyük umutlarla başkanlığa seçilen Ali Koç, üçüncü yılını doldururken, futbolda beklenen başarının sonunda geleceği yönündeki heyecan önceki gün oynanan Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte yerine hayal kırıklığına bıraktı. İki puan gerisinde olduğu lider Beşiktaş’ın kaybettiği haftada kendisi de Kadıköy’de Sivas’a yenilen sarı lacivertli ekip, son haftaya lider girme şansını teperken, bu maçın yarattığı travma devam ediyor.

Bonservislere 60.5 milyon Euro

Sivas yenilgisinin ardından taraftarlar sosyal medyada isyan ederken, Ali Koç ve yönetimine ağır eleştiriler getirdiler. Son üç sezonda takıma gelip-giden futbolcular, teknik adamlar, harcanan paralar, kaçan şampiyonluklar ve derbilerde alınan başarısız sonuçlar eleştirel biçimde ifade edildi. İlk sezon 25, ikinci sezon 19, bu sezon da 26.5 milyon Euro olmak üzere toplam 60.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen, ayrıca serbest gelen oyunculara da yüksek imza paraları veren F.Bahçe buna karşın söz konusu dönemde şampiyon olamadığı gibi Beşiktaş ve G.Saray’ı sadece birer kez yenebildi.

Üç yılda 52 futbolcu transfer edildi

Yine bu dönemde Kadıköy’de Trabzonspor’a karşı 23, Galatasaray’a karşı 21 yıl, Beşiktaş’a karşı 15 yıllık yenilmezlik serileri sona erdi. Ali Koç’un üç yıllık yönetimi sırasında teknik direktör olarak Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalanırken, ara dönemlerde Erwin Koeman ve Tahir Karapınar görev yaptı.

Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Zeki Murat Göle, Senol Çorlu da çeşitli teknik görevler üstlendiler.

Sportif direktör olarak ise Damien Comolli ve Emre Belözoğlu ile çalışıldı.

Sarı lacivertli yönetim bu dönemde tam 52 oyuncu transfer etti. Diego Reyes, Andre Ayew, Yassine Benzia, Michael Frey, Zanka, Allahyar Sayyadmanesh, Simon Falette, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç gibi birçok isim bekleneni veremedi.

Spor Arena / Süleyman ARAT

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13/05/2021 10:36