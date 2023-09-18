Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in adalesinde yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

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18/09/2023

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in adalesinde yırtık tespit edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

18/09/2023 13:38
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TAGS: Fenerbahçe, Cengiz Ünde,
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