Fenerbahçe'de Djiku sevinci

Fenerbahçe'de Alexander Djiku sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tedavisinin sonuna gelen 30 yaşındaki stoper, bireysel çalışmalara başladı.

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10/09/2024

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Fenerbahçe'de Djiku sevinci

Fenerbahçe'de Alexander Djiku sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tedavisinin sonuna gelen 30 yaşındaki stoper, bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Alexander Djiku sakatlığını atlattı. 30 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez saha çalışması yaptı.

Sağlık heyeti, Ganalı futbolcunun birkaç gün içinde takıma katılmasını planlıyor. Bright Osayi-Samuel'in ise tedavisi sürüyor. Antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu 2 hafta daha forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla topladığı 10 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ligin 5. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

10/09/2024 18:42
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TAGS: Fenerbahçe
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Mourinho'ya karar değiştirten performans: Yıldız futbolcu takıma dönüyor

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gözden çıkarılan futbolcular arasında gösterilen Cengiz Ünder, Portekizli hocayı etkilemeyi başardı. Mourinho'nun Avrupa listesine yazdığı futbolcu idman performansıyla en iyiler arasında yer alarak deneyimli çalıştırıcının gözüne girmeyi başardı. Mourinho'nun takımdan ayrılabilir raporu verdiği futbolcuyu artık böyle görmediği ve ilerleyen haftalarda Cengiz Ünder'e daha fazla süre vereceği belirtildi.

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