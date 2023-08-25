Fenerbahçe'de Dominik Livakovic imzayı attı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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25/08/2023

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic imzayı attı

Fenerbahçe yeni transferi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi.

İmza törenine sarı-lacivertli takımın yöneticilerinden Selahattin Baki katıldı.

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, 40 numaralı formayı giyecek.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır." dedi.

25/08/2023 16:38
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TAGS: Fenerbahçe, Dinamo Zagreb
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