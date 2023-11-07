Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor

Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’ndaki 4’üncü maçına çıkacak. .

Ludogorets mücadelesi öncesi sarı lacivertli takımdaki eksikler dikkat çekiyor.

Sakatlığı bulunan Fred, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu arada Can Bartu Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden Fenebahçe'de Ludogorets maçının ilk 11'i şekillenmeye başladı.

Kaleyi İrfan Can Eğribayat’a emanet etmeyi planlayan teknik direktör İsmail Kartal'ın, sağ bekte Osayi Samuel’e, sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu’na şans vermesi bekleniyor.

Samet Akaydın’ın UEFA listesinde yer almaması ise sarı lacivertli teknik heyeti düşündürüyor.

Stoper hattında 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek’in forma giyme ihtimali bulunurken; Jayden Oosterwolde ya da Miguel Crespo’nun genç oyuncunun partneri olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin orta sahasında Miha Zajc ile birlikte İsmail Yüksek’in yer alacağı kaydedildi.

10 numara pozisyonunda ise oyunun iki yönünde de takımına katkı sağlayan Sebastian Szymanski’nin forma giyeceği öğrenildi.

Ayrıca sarı lacivertli takımın ileri üçlüsünün, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi'den oluşacağı gelen bilgiler arasında.