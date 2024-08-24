Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, takımdaki geleceği uzun süredir merak edilen Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.Kanarya, milli yıldızın transferi için Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı.

İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer için 30 milyon Euro bonservis+ bonuslarla birlikte 35 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun ise yeni takımıyla 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Ferdi'nin ayrılığı sonrası bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde Nijeryalı sağ bek Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

LEICESTER CITY İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leicester City'nin 26 yaşındaki yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Ada ekibinin yıldız isim için önümüzdeki günlerde sarı- lacivertli kulüple temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Osayi'nin de şartların oluşması halinde İngiliz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bu sezon 5 resmi maçta 346 dakika sahada kalan kanat savunucusu bu süreçte 1 asiste imza attı.