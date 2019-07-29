Fenerbahçe'de forvet operasyonu

Comolli, yoğun bir telefon trafiğiyle en doğru ismi Fenerbahçe’ye getirmek istiyor. Benteke ve Kalinic listede, Batshuayi’yi ise menacerler önerdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalar yaptı. Başkanın en çok ses getiren demeçlerinden biri, “1 ya da 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet alacağız” sözleriydi. Stoper ve orta saha zaten takviye beklenen bölgelerdi. Golcü ise birçok kişi için sürpriz oldu. Fenerbahçe golcü transferi için bir süredir Christian Benteke ve Nikola Kalinic ile temas halindeydi. Belçikalı Benteke, ilk görüşmede, “Önümüzdeki sezon başında boşa çıkacağım. O zaman görüşelim” mesajını vermişti. Ancak bu sezon şampiyonluğu ‘olmazsa olmaz’ gören yönetim, bonservis için 6 milyon Euro’ya kadar çıktı.

Kalinic son tercih

Diğer yandan Kalinic konusunda İtalyan basınının ısrarlı iddiaları var. Atletico Madrid’in kadroda düşünmediği Hırvat forvet, maliyet olarak daha uygun. Ancak son yıllarda kariyerinde düşüş yaşaması nedeniyle Kalinic konusunda kafalarda soru işaretleri var. Fenerbahçe’de golcü konusunda son aday ise menacerlerin önerdiği Michy Batshuayi.

Comolli faktörü

Oliver Giroud ile sözleşme yenileyen, 9 numaralı formayı Tammy Abraham’a veren Chelsea, Belçikalı golcüyü yeniden kiralayabilir. İngiliz ekibiyle yakın ilişkileri bulunan, bu sayede Victor Moses’ın uygun şartlarda Fenerbahçe’ye kazandıran Damien Comolli, Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde Batshuayi için de harekete geçecek. Yeni sezonda bu 3 golcüden birinin Çubuklu formayı giymesi bekleniyor.