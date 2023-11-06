Fenerbahçe'de Fred ve Djiku seferberliği

Fenerbahçe sağlık heyeti, Fred ve Alexander Djiku için seferber oldu. Sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcunun Yukatel Adana Demirspor maçına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

ads ads ads ads
06/11/2023

ads
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku seferberliği

Fenerbahçe, Fred ve Alexander Djiku için gün sayıyor.

Sakatlığı süren oyuncularının yokluğunda; Trabzonspor karşısında sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı lacivertliler, zorlu Yukatel Adana Demirspor maçında iki yıldızını oynatmayı planlıyor. Sağlık heyeti, bu konuda tam anlamıyla seferber oldu.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Trabzonspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamayla birlikte, Fenerbahçe camiası iki oyuncudan gelecek haberi beklemeye başladı.

Diğer yandan Fenerbahçe, Adana deplasmanı öncesi Perşembe akşamı Konfarans Ligi'nde Ludogorets'e konuk olacak.

H Grubu 4'üncü maçında Bulgaristan temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak sarı lacivertliler, hem Trabzonspor mağlubiyeti sonrası moral bulmak hem de bu sezon Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

06/11/2023 19:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe’de Fred ve Djiku seferberliği
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.