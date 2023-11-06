Fenerbahçe'de Fred ve Djiku seferberliği

Fenerbahçe, Fred ve Alexander Djiku için gün sayıyor.

Sakatlığı süren oyuncularının yokluğunda; Trabzonspor karşısında sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı lacivertliler, zorlu Yukatel Adana Demirspor maçında iki yıldızını oynatmayı planlıyor. Sağlık heyeti, bu konuda tam anlamıyla seferber oldu.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Trabzonspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamayla birlikte, Fenerbahçe camiası iki oyuncudan gelecek haberi beklemeye başladı.

Diğer yandan Fenerbahçe, Adana deplasmanı öncesi Perşembe akşamı Konfarans Ligi'nde Ludogorets'e konuk olacak.

H Grubu 4'üncü maçında Bulgaristan temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak sarı lacivertliler, hem Trabzonspor mağlubiyeti sonrası moral bulmak hem de bu sezon Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.