Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanı, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.