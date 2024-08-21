Fenerbahçe'de gözlerin çevrildiği 5 isim: Mourinho biletlerini kesti

Kadrosunu En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ile güçlendiren Fenerbahçe'de gidecek futbolcuların akıbeti merak konusu.

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun üzerini çizdiği 5 futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Michy Batshuayi, Umut Nayir, Joao Pedro ve Miguel Crespo ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu daha yolcu.

Fenerbahçe'de Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor ve Samet Akaydin'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe bu sezon şu ana kadar transfere 47.56 milyon euro harcadı.

Sarı-lacivertliler gönderdiği futbolculardan ise 500 bin euro kasasına koydu.