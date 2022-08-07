Fenerbahçe’de hedef Maxi Gomez

Sarı-lacivertliler, Sörloth ve Taremi’nin ardından Maximiliano Gomez’i gündemine aldı.



25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için La Liga ekibi Valencia ile pazarlıklar başladı. İspanyol ekibi minimum 10 milyon Euro bonservis talep ediyor.



Görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama seçeceği de masaya yatırılabilir.



Yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro olan Maximiliano Gomez’in La Liga’dan da talipleri var.



3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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07/08/2022 09:15