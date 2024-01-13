Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Samet Akaydin transferi gerçekleşiyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın'ın transferi için Panathinaikos'la anlaştı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK



Fatih Terim'i takımın başına getiren Yunan ekibi Samet'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Panathinaikos, 29 yaşındaki futbolcudan memnun kalırsa yeniden masaya oturulacak.

SAMET AKAYDİN'İN SEZON KARNESİ

Fenerbahçe ile 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 maçta forma giydi. Fenerbahçe son olarak Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosunu güçlendirmişti.