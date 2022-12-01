Fenerbahçe'de Joao Pedro sakatlandı! Mert Hakan görünce yıkıldı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de yine bir sakatlık şoku yaşanıyor. Rayo Vallecano maçının 60. dakikasında oyuna giren yıldız hücumcu, 70. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara sedyeyle alındı. Sakatlığı gören Mert Hakan şok olurken, tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'tan da korkutan bir açıklama geldi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada ilk maçına çıkan Fenerbahçe , Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda Rayo Vallecano'yu konuk etti. Sarı Lacivertliler'de sakatlıktan yeni kurtulan Gustavo, Mert Hakan, Emre Mor, Ferdi ve Luan Peres riske edilmedi.

İLK GOL VALLECANO'DAN GELDİ

Jorge Jesus, genç oyuncuların yanı sıra sezonun ilk bölümünde fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans verdi. Mücadele hızlı başlarken Vallecano, 22. dakikada Oscar Trejo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kanarya bu dakikanın ardından baskısını artırsa da ilk 45'te aradığı golü bulamadı.

PEDRO DEVAM EDEMEDİ

İkinci yarıda ise Fenerbahçe rüzgarı esti. 60'ta oyuna giren Joao Pedro 67'de penaltıyı aldı ancak kötü bir sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli oyuncu oyuna devam edemedi.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

Penaltıda topun başına geçen Bright Osayi Samuel topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1. 76'da Joshua King sahneye çıktı, İsmail Yüksek'in asistinde topu ağlarla buluşturup Fenerbahçe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi. 83'te ise maçın skorunu Ferdi Kadıoğlu belirledi: 3-1.

JOAO PEDRO ŞOKU

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Joao Pedro, Serdar Dursun'un yerine 60. dakikasında oyuna dahil oldu ancak maçı tamamlayamadı.

SEDYEYLE KENARA ALINDI

Oyuna girmesinden kısa bir sonra cezası sahasında Abdul Mumin'in sert faulüne maruz kalan Brezilya asıllı İtalyan hücumcu, acı içerisinde yere düştü. Sağlık ekibinin hemen müdahale ettiği yıldız oyuncu, sedyeyle oyun alanının dışına alındı.

MR SONRASI BELLİ OLACAK

Sezona sakatlıkla başlayan daha sonra ise aldığı sürelerde pek etkili bir oyun sergileyemeyen İtalyan forvet UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplamda 15 karşılaşmada 744 dakika görev alırken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performansla oynadı. Pedro'nun sağlık durumu, çekilecek MR sonrası belli olacak.

JORGE JESUS: 'PEDRO'NUN DURUMU UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR'

Kötü sakatlık sonrası Pedro'nun durumunu merak eden Fenerbahçe taraftarlarını korkutan bir açıklama yapan Jesus , “Bu ara sakatların dönmesi açısından önemli. Daha önce sakat olan oyuncularımız, King, Mert Hakan Yandaş bu maçta oynadı. İki sakatımız var; Peres ve Arda Güler. Bu maçta sakatlanan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Hastaneye gitti, gerekli testler orada yapılacak. Ben şu an durumuyla ilgili bilgili değilim en azından” diye konuştu.

6-10 ARALIK'TA KAMP VAR

Kanarya, ikinci hazırlık maçını bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile yapacak. 3 Aralık Cumartesi günkü mücadeleye yine Ülker Stadı ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, İstanbul'da oynayacağı bu iki müsabakanın ardından 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kampa girecek. Sarı-Lacivertliler'in burada da en az 2 hazırlık maçına çıkacağı öğrenildi.

BİLETLER SATIŞTA

Lige verilen 45 günlük arada Fenerbahçe ilk hazırlık maçına bugün çıktı. Sarı-Lacivertliler, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri cumartesi günü genel satışa çıkmıştı. Ancak fiyatları 100 TL ile 600 TL arasında değişen biletlerden yaklaşık 11 bin tane satılabildi. Taraftarlar, bu maçta sadece localar, 1907 tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu kombinelerinin geçerli olmasına sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

(Fanatik)

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01/12/2022 12:42