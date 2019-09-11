Fenerbahçe'de Kadro Belirlendi
Fenerbahçe Futbol A Takımının 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk devresinde forma giyecek oyuncu kadrosu açıklandı.
11/09/2019
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Fenerbahçe Futbol A Takımının 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk devresinde forma giyecek oyuncu kadrosu açıklandı.
Kadro şu şekilde: Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Victor Moses, Mathias ‘Zanka’ Jorgensen, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo, Max Kruse, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Muhammed Gümüşkaya.