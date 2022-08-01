Fenerbahçe'de kaleci arayışları

Altay Bayındır'ın kısa süreli sakatlığı, Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.

Kaleci transferini daha önce bitirmeyi planlayan sarı lacivertliler, bonservis bedeli konusunda kulüplerle anlaşamadığı için beklemeye geçmişti.

Kaleci konusunda risk almak istemeyen Fenerbahçe, yoğun maç trafiği öncesi çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

Sarı lacivertlilerin listesinde ilk isim, kulübün eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran.

32 yaşındaki file bekçisi için Kasımpaşa ile iletişime geçen Fenerbahçe yeni teklifini sundu.

Sarı lacivertliler, Kasımpaşa'dan olumsuz bir cevap geldiği taktirde ise alternatif isimlere yönelecek.

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer iki kaleci Çaykur Rizespor'un file bekçileri Gökhan Akkan ve Tarık Çetin.

Altay Bayındır'la rekabete girecek bir isim arayan sarı lacivertlilerin ikinci alternatifinin, Milli kaleci Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.

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01/08/2022 14:49