Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a konuk olurken sakatlık şoku yaşadı. Yeni transfer Luiz Gustavo ilk yarının son dakikalarında geçirdiği sakatlık sonrası ikinci yarının başında oyundan alındı.

Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Bursaspor'a karşı oynanan hazırlık maçının ilk yarısının sonunda girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Luiz Gustavo'ya sağlık ekipleri tarafından saha kenarında müdahale yapıldı ve Brezilyalı oyuncu tekrar oyuna dahil olup ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıya çıkamayan Gustavo'nun yerine Sadık Çiftpınar oyuna girdi. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak.

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.