Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

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29/10/2021

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Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu, Konyaspor maçı öncesi ağrısı nedeniyle son antrenmana çıkmadı. Mesut'un maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi.

Yıldız futbolcunun Konya maçı öncesi ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmadığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak

 

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29/10/2021 20:46
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TAGS: Fenerbahçe’de Mesut Özil şoku!, HABERKİBRİS,
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