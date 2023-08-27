Fenerbahçe'de milli yıldız sakatlandı

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27/08/2023

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Fenerbahçe'de milli yıldız sakatlandı

Fenerbahçe, Twente maçı sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

 

Fenerbahçe, Twente maçı sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz." denildi.

Milli ara sonrasında dönecek

Ferdi Kadıoğlu, Twente ve Ankaragücü maçlarını kaçıracak. Oyuncunun milli takımlar arası sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor. 

27/08/2023 19:17
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