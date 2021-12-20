Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Pereira'nın sözleşmesi kulübümüz tarafından feshedilmiştir" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe, Pereira yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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20/12/2021 21:59