Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belli oldu: Yaklaşık 1.5 ay yok

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında sakatlanan Serdar Aziz rövanş maçında yok. Milli stoper sahalardan yaklaşık 1,5 ay uzak kalacak.

31 yaşındaki futbolcu Dinamo Kiev deplasmanının devre arasında yerini Tisserand'a bırakmıştı.

Milli stopere yapılan tetkiklerde, sol uyluk kasığında üçüncü derece yırtık ve kanan tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncu yaklaşık 1,5 ay sonra takıma katılacak.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin çarşamba günü oynanacak Dinamo Kiev rövanşı için kadrosunda iki stoper kaldı. Sarı lacivertlilerin UEFA'ya verdiği listede Szalai ve Tisserand yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



22/07/2022 15:42