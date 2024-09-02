Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer planlaması devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi.

Hollandalı oyuncu özellikle Premier Lig ve Serie A'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyordu.

Ancak Oosterwolde'nin karşısına Jose Mourinho engeli çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli teknik adam Jayden'ın transferini veto etti.

Mourinho ayrıca yıldız savunmacıyı da takımda kalması konusunda ikna etti.

"SANA İHTİYACIM VAR"

Oosterwolde, Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözlerinin ardından fikrini değiştirdi.

Öte yandan Oosterwolde sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirileceğinin de sözünü aldı.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.