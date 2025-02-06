Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de stoper krizi yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin stoperlerinden Alexander Djiku tamamlayamadı, Diego Carlos 4 dakika, Yusuf Akçiçek 15 dakika sahada kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin savunmasından 3 isim sakatlanarak oyundan çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Erzurumspor FK maçında stoper krizi yaşandı.

Alexander Djiku 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı

Müsabakaya Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku üçlüsüyle başlayan sarı-lacivertli takımda, daha sonradan maça kulübede başlayan Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek de oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Alexander Djiku yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.

Carlos 4 dakika sahada kalabildi

Sağlık ekibinin değişiklik işaretiyle yeni transfer Diego Carlos 55. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu yalnızca 4 dakika sahada kaldı. 59. dakikada kendisini yere bırakan Carlos, müsabakaya devam edemedi.

Jose Mourinho, sakatlanan Diego Carlos'un yerine oyuna Yusuf Akçiçek'i aldı.

Genç stoper Yusuf Akçiçek de sakatlandı

Genç futbolcu, 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanırken oyuna devam etmek istedi. Ancak 75. dakikada Yusuf Akçiçek de kendisini yere bıraktı.

Yapılan müdahalenin ardından bu futbolcunun da oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Yusuf'un yerine 75. dakikada Filip Kostic oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de 21 kişilik maç kadrosunda yer alan 5 stoperden üçü sakatlanırken, yalnızca Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar müsabakayı tamamlayabildi.

Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumları, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.