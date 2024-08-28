Fenerbahçe'de stoper transferi için Hermoso hamlesi

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stopere yapılacak takviye için Mario Hermoso'nun ismi gündeme geldi.



Sabah gazetesinde yer alan haberde Jose Mourinho'nun istediği sol ayaklı stoper transferi için çalışmaların başladığı ve sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren Mario Hermoso'yla ilgilendiği belirtildi.



Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun senelik 5 milyon euronun yanında imza parası da talep ettiği ifade edildi.

MARIO HERMOSO'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Mario Hermoso, 2016/17 sezonunda Real Valladolid'e kiralandı.



İspanyol stoper, kiralık geçirdiği sezonun ardından 2017'de Espanyol'a imza attı. İki sezonluk Espanyol döneminin ardından Hermoso, Atletico Madrid'le anlaştı.



2019'dan bu yana Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.