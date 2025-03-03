Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Son maçına çıkmış olabilir

Fenerbahçe'de Cenk Tosun için ayrılık çanları çalıyor. Antalyaspor maçının 80. dakikasında oyuna dahil olan deneyimli golcü son kez sarı-lacivertli formayı giymiş olabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un da anlaşma sağladıktan sonra Japon ekibine transferinin gerçekleşeceği belirtildi.

Transfer sürecinin birkaç gün için sonuçlanması bekleniyor.

Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maça çıktı.

33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.