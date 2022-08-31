Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni transfere erken veda

Transfer döneminde 11 yeni futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu yaşanıyor. Sarı -Lacivertliler'de şu anda 18 yabancı futbolcu bulunurken bu isimlerden 14'ü TFF'ye verilecek listede yer alabilecek.



Yabancı kontenjanı sorunu, yapılacak forvet transferinin önündeki en büyük engel olarak görünüyor. Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine 8 gün kala 5 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmak istiyor.

MAXI GOMEZ'DE KONTENJAN SORUNU

Forvet hattına transfer planlayan ve Valencia’dan Maxi Gomez konusunda ciddi mesafe kat eden Fenerbahçe’de önemli bir soru akıllara takıldı. Şu anda mevcut kadroda Berisha’nın düşünülmemesi, Pelkas’ın da Hull City’ye gidecek olmasıyla 16 adet halihazırda oynayan yabancı futbolcusu bulunan sarı-lacivertlilerde Maxi Gomez’in nasıl bir formülle geleceği merak ediliyor.



MESTALLA HATIRASI

Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez, önceki akşam Valencia-Atletico Madrid maçı sonrası sürpriz bir harekette bulundu. Gomez, eşi ve kızıyla beraber maçın ardından zemine çıkarak fotoğraflar çektirdi. İspanya basını Uruguaylı forvetin Mestalla’ya veda ettiğini ve Fenerbahçe’ye gitmeye yakın olduğunu vurguladı.



Fenerbahçe ve Valencia’nın 6 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştığı, artık 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme detaylarının görüşüldüğü kaydedildi.



YABANCI SAYISI ARTACAK

Miliyet gazetesinin haberine göre; Maxi Gomez’le beraber kadroda bir anda yabancı sayısı artacak. 14 yabancı futbolcuyu listeye yazabilecek Fenerbahçe’de zor bir mesai başlayacak. Türkiye’de transfer dönemi 8 Eylül’de biteceği için sarı-lacivertlilerde bu tarihe kadar yabancı sayısının 14 olması lazım.



Maxi Gomez hariç şu anda mevcut kadroda forma şansı bulan yabancı oyuncular şöyle: Arao, King, Valencia, Lincoln, Szalai, Peres, Pedro, Bruma, Gustavo, Alioski, Zajc, Crespo, Rossi, Osayi, Lemos ve Novak.



BERISHA YOLCU! SON YABANCI KİM OLACAK?

Pelkas ve Berisha gibi Novak ile Lemos’un ayrılması da sürpriz sayılmayacak. Tüm bunlara rağmen Gomez’in katılmasıyla yabancı sayısı yine 15’te takılı kalacak. Bu nedenle bir yabancı futbolcunun daha ayrılması gerekecek. İşte ayrılacak bu son yabancının kim olacağı şimdiden kafaları karıştırıyor.



Mergim Berisha, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg’a kiralandı. 25 yaşındaki forvet satın alma opsiyonuyla kiralanandı. Kiralama bedelinin 300 bin euro olduğu, sezon sonunda da satın alma opsiyonunun 4 milyon euro şeklinde belirlendiği bildirildi. Berisha bu sezon sadece Ümraniyespor maçında 18 dakika oynadı ve 1 gol attı.



GUSTAVO HENRIQUE VE BRUMA SÜRPRİZİ

Böyle bir senaryo gerçekleşirse sezon başında PSV’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma ve Flamengo’dan 1.4 milyon euroya kiralanan Gustavo Henrique ayrılığa daha yakın isimler olarak duruyor. Ayrıca Avrupa’da birçok kulüp Attila Szalai’yi takip etse de henüz resmi bir teklif ya da transfer işlemi bulunmuyor.

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31/08/2022 15:51