Fenerbahçe'de Szalai gidecek o gelecek

Sabah gazetesinin haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvete verse de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin de boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Dün Dimitris Pelkas'ın yeni takımı açıklanırken, takımdan ayrılması kuvvetli isimlerden biri de Attila Szalai... Sarı-lacivertliler, Macar stoperin yerine gelecek ismi belirledi ve görüşmelere başladı.

Forvet çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerin yerlerini yeni yıldızlarla doldurmayı planlıyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet transferine yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşanmıştı.



TRANSFERİ ŞOTA DUYURDU

Hull City'nin, Coventry'yi Oscar Espunian'ın golleriyle 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitris Pelkas'ın transferini duyurmuştu.



"72 SAATTE GELİYOR"

Şota açıklamasında, "72 saat içinde iki transfer daha gelecek. Biri Dimitris Pelkas." ifadelerini kullanmıştı. Pelkas'ın ardından Fenerbahçe'de ayrılığı en güçlü isim ise Attila Szalai...



ZENIT'TEN FLAŞ TEKLİF

Macar futbolcunun astronomik bir bonservis bedeliyle satılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. En ciddi talipli ise sarı-lacivertlilerin kapısını 17 milyon Euro artı bonuslara çalan Zenit. Premier Lig ekibi West Ham United'ın da masada 16 milyon Euro civarında bir teklifi bulunuyor.



ZOLTAN GERA: TRANSFERİ AN MESELESİ

Macaristan U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Zoltan Gera da başarılı futbolcunun transferini beklediğini dile getirmiş ve "Onun geleceğiyle ilgili birçok transfer haberi yapılıyor. Onun her türlü rekabete hazır olduğuna inanıyor ve her an büyük bir takıma transfer olabileceğini tahmin ediyorum." demişti.



YENİ STOPER BULUNDU

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertliler, Szalai'nin gitmesi halinde kadroya sağ stoper takviyesi yapmaya karar verdi. Fenerbahçe'nin listesinin en başında ise Udinese'den Rodrigo Becao yer aldı.



10 MİLYON EURO İSTEDİLER



Yapılan ilk temaslarda İtalyan ekibi 10 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus talebinde bulundu. Kanarya ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.

Bu sezon Udinese'nin Serie A'da oynadığı 3 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Becao, geçen sezon ise 36 maçta sahaya çıkmıştı.

29/08/2022 12:56