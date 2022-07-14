Fenerbahçe'de transfer çalışmaları

Fenerbahçe'nin hedefi orta saha ve kanatlardaki ofansif oyuncu çeşitliliğini artırarak gol yükünü dağıtmak. Sarı lacivertliler, Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur ve Joshua King’i kadrosuna kattı.

Bu noktada sadece defansif orta saha Willian Arao farklı tarzda bir transfer oldu. Bu çeşitliliğin sadece santrforlara değil özellikle birçok oyuncuya avantaj sağlaması hedefleniyor.

Plana göre rakip savunmalar forvetleri durdurmaya çalışırken, geriden gelecek bu isimler gizli golcü olacak. Böylece gol yükü, forvetle birlikte kanat ve orta saha oyuncuları arasında paylaşılacak.

Ayrılacak oyuncu sayısına göre santrfor bölgesine de önümüzdeki günlerde takviye yapılabilir. İleri uçta sadece Serdar Dursun’un takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kadroda düşünülmeyen Samatta ile yolların ayrılması için seçenekler değerlendiriliyor.Valencia ve Berisha’nın durumu ise tekliflere göre netleşecek.

Başkan Ali Koç’un santrfor harekatını gizlilikle yürüttüğü ve önemli birkaç isimden en az birini kadroya katmak için yoğun çaba sarf ettiği bildiriliyor.

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14/07/2022 13:02