Fenerbahçe'de transfer hareketliliği

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takviye yapılacak bölgeler belli olmaya başladı. Sarı lacivertliler, kadroda eksik gördüğü parçaları kısa bir süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

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16/11/2023

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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği


Stoper arayışında olan yönetim, tecrübeli bir ismi renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Becao, Serdar ve Djiku’nun sakatlıklarından sonra savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısında kadro derinliği oluşturmak istiyor.

Orta saha transferi konusunda ise sarı lacivertliler, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Krunic’i yeniden gündemine alan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirme adına da Salih Özcan için harekete geçecek.

Şartlar yönetimin arzuladığı bir şekilde gelişirse iki ismin birden kadroya dahil edilebileceği gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe, son olarak bir kanat forvet transferi yapmayı planlıyor.

Joshua King’in sakatlığı, Ryan Kent’in ve Michy Batshuayi’nin formsuzluğu nedeniyle yönetim bu bölgeye takviye yapmayı düşünüyor.

Kanatlarda ve ileri uçta forma giyebilen isimleri radarına alan sarı lacivertliler, bu transferde aceleci davranmayacak.

Şartların olgunlaşmasını bekleyecek sarı lacivertlilerde hedef, kısa süre içerisinde kadroyu hazır hale getirmek... 

16/11/2023 20:35
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TAGS: Fenerbahçe’de transfer hareketliliği
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