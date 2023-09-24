Fenerbahçe'den 12'de 12

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24/09/2023

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Fenerbahçe'den 12'de 12

 

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertliler, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

Ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, 15 puanla zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe'den 12'de 12

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı.

Bu maçlarda 33 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 8 gol gördü.

 

 

24/09/2023 22:34
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TAGS: Fenerbahçe’den 12’de 12
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