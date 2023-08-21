Fenerbahçe'den 2'de 2

Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

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21/08/2023

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Fenerbahçe'den 2'de 2

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan sarı lacivertli takım 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Szymanski attı. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında iki kez fileleri havalandıran Dzeko, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred sarı lacivertli formayı ilk kez giydiler. Cengiz, Dzeko'nun golünde asisti yapan isim olurken, 64. dakikada sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. 85 dakika sahada kalan Fred'in 72. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle ve VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Brezilyalı futbolcu da Cengiz gibi sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

21/08/2023 23:10
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