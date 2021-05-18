Fenerbahçe'den Aboubakar'a teklif

Beşiktaş'ta bu sezon 26 lig maçına çıkan Vincent Aboubakar, 15 gol atarken 5 de asist yapmıştı

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18/05/2021

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Fenerbahçe'den Aboubakar'a teklif

Beşiktaş ile 30 maça çıkamadığı için serbest kalan Vincent Aboubakar'a siyah-beyazlılar dışında Fenerbahçe de teklif yaptı

Kamerunlu oyuncu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" demişti.

Sözleşmesinde "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için serbest oyuncu statüsü kazandı.

Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlılardan geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan Aboubakar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Arap yarım adasından teklifler bulunduğu öğrenildi. Aboubakar'ın menajeri yıllık 3.5 milyon talep ederken Fenerbahçe 2,5 milyon, Beşiktaş ise 2 milyon euroluk teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 lig maçına çıkan Vincent Aboubakar, 15 gol atarken 5 de asist yapmıştı. 

Kamerunlu oyuncu, Siyah Beyazlılar'la çıktığı 3 kupa maçında da 1 gol kaydetmişti.

18/05/2021 15:44
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TAGS: Fenerbahçe, Aboubakar
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