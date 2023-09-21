Fenerbahçe galibiyetle başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçı 3-1 kazandı.

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21/09/2023

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Fenerbahçe galibiyetle başladı


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini 3-1 yendi.

Sarı-lacivertli takımın golleri; 24. dakikada Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Konuk ekibin tek golü ise 55. dakikada Villadsen'den geldi.

En son 21 Mayıs 2022'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendiği maçta ikinci golü atan Serdar Aziz, 488 gün sonra bir resmi maçta gol kaydetti.

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Nordsjaelland’a karşı attı.

21/09/2023 21:49
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TAGS: Fenerbahçe galibiyetle başladı
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