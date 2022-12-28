Fenerbahçe'den bu sezon bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İlk yarıda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki gollerini Joshua King ve Michy Batshuayi kaydetti.

Opta verilerine göre; ilk 45 dakikada Hatayspor kalesine dokuz isabetli şut gönderen Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu ve bu sezon ilk yarıda rakip kaleye en çok isabetli şut çeken takım oldu.

Fenerbahçe maçta toplam 15 şut çekti. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon bir maçta en fazla isabetli şut atan takım oldu.



Fenerbahçe karşısında Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. 28 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe karşılaşmasının 49. dakikasında yedinci kurtarışına imza atan Erce Kardeşler, şimdiden Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maça ulaştı.

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28/12/2022 09:27