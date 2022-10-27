Fenerbahçe'den destansı geri dönüş!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Rennes karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 berabere sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda Fenerbahçe ile Rennes, liderlik mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Rennes'in 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe, skoru 3-3'e getirdi.

Maçta goller; 5. ve 30. dakikada Gouiri, 16. dakikada Terrier, 42. dakikada Valencia, 82. dakikada Zajc ve 88. dakikada Emre Mor'dan geldi.

Rennes'in 10. dakikada Majer'le bulduğu gol VAR'dan ofsayt gerekçesiyle döndü.

Avantaj Fenerbahçe

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 11'e yükseltti. Genel averajda üstün olan Fenerbahçe, son haftaya liderlik avantajıyla girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçın 52. dakikasında Rennes kalecisi Mandanda'nın oyuna devam edememesi sonrası, Doğan Alemdar oyuna girdi. 19 yaşındaki kaleci 2021 yazında Rennes'e transfer olmuştu.

Bu maç Doğan Alemdar'ın Avrupa kupalarındaki ilk maçı oldu.

Diğer maç da 3-3 bitti

Grubun diğer maçında Dinamo Kiev ile AEK Larnaca 3-3 berabere kaldı. Larnaca puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Kiev ise grupta ilk kez puanla tanıştı.

Jorge Jesus'tan 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fransa'nın Rennes takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirmedi.

Jesus, kadroda bulunmayan İsmail Yüksek'in yerine Willian Arao'yu oynatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi-Samuel'i tercih etti. Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Michy Batshuayi'nin yerine Joao Pedro'yu 11'de görevlendirdi.

Jorge Jesus, Rennes karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma üçlüsü Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den oluştu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi görevlendiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu tercih etti. İrfan Can Kahveci'yi son haftalarda olduğu gibi hücumun arkasında serbest oyuncu şeklinde değerlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miha Zajc, Emre Mor ve Michy Batshuayi ise yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE FİKSTÜR

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Joshua King, kadroda yer almadı.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden Diego Rossi de Rennes maçında takımını yalnız bıraktı.

Altyapıdan 4 isim

Fenerbahçe'de Rennes karşısında altyapıdan 4 oyuncu kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte 17 yaşındaki Arda Güler ile 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra 18 yaşındaki orta saha Yusuf Kocatürk ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, maça yedekler arasında başladı.

Maça yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Rennes maçına yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakada tribünlerde kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.

Mücadele öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tek tek tüm oyuncuları tribünlere çağırarak tezahürat yaptı.

Öte yandan, karşılaşmayı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Müsabakayı, 9 yabancı medya mensubu da yerinde izledi.

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27/10/2022 21:58