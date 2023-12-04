Fenerbahçe'den farklı tarife

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste net pozisyonlar üretse de golü bulamadı. Müsabakanın 17. dakikasında Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, golün ardından da baskılı oyununa devam etti. Mücadelenin 42. dakikasında bu sefer İrfan Can Kahveci ile golü bulan Fenerbahçe, soyunma odasına da 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 50. dakikada Manaj'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, 68. dakikada Alaaddin Okumuş'un kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Dzeko'nun ayağından 75. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan da 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle rakibi Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada hataya yer vermedi ve puanını 37'ye yükselterek averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.