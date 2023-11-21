Fenerbahçe'den forma rekoru: 150 günde 300 bin

Fenerbahçe'de forma satışı rekoru kırıldı. Sarı lacivertliler, 150 günde 300 bin forma satıldığını duyurdu. Geçen sezon 250 günde 300 bin forma satılmıştı.

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21/11/2023

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Fenerbahçe'den forma rekoru: 150 günde 300 bin


Fenerbahçe'de Rekor bu kez saha dışında atıldı. Sarı lacivertli takımın taraftarları yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösterdi.

Geçen sezon 250 günde ulaşılan forma satış sayısına bu sezon 150 günde ulaşıldı.

Fenerbahçe'nin resmi mağazası Fenerium, 150 günde 300 bin forma satıldığını açıkladı.

21/11/2023 22:29
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TAGS: Fenerbahçe’den forma rekoru: 150 günde 300 bin
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