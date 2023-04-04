Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı

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04/04/2023

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Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı

Jorge Jesus ile bir araya gelen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör ile yola devam etme kararı aldı. TRT Spor'a göre Jesus, Kayserispor maçında takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe son Süper Lig maçında 1-0 öne olmasına ve rakip takımın 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'a 4-2 kaybetti. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Maç eksiği bulunan Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer alırken, takipçisi Beşiktaş puanını 52 yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. Toplantıdan devam kararı çıktı. Portekizli çalıştırıcı, 6 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçında takımın başında olacak.

04/04/2023 20:03
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TAGS: Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı
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